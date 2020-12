Publicidade



Eles, que estão juntos há 15 anos, vivem trocando carícias e mensagens de admiração nas redes sociais. Neste ano, Lázaro disse que pensou em se separar de Taís devido às brigas que tiveram por conta do isolamento social. Mas parece que isso são águas passadas e agora está tudo certo.

Parceiros em diversos projetos profissionais, os dois vão trabalhar juntos mais uma vez no filme 'Medida Provisória', uma distopia dirigida por Lázaro e protagonizada por Taís.



“Um conselho: dance com seu amor mesmo sem música. O tempo passa voando e todo chamego é bem-vindo”, escreveu o ator na legenda do vídeo. Os dois estão dançando coladinhos sem música no maior clima de amor.