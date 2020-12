Cátia Fonseca Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 20/12/2020 08:12

Rio - O Natal está chegando e um dos momentos mais esperados é a ceia. Na casa da apresentadora Cátia Fonseca, a receita que não pode faltar nesta data é o Filé Mignon de Porco com Salpicão. A pedido do MEIA HORA, Cátia ensina a receita passo a passo para os leitores.

"Quando falamos em filé mignon, a gente logo se assusta com o preço. Mas o filé mignon de porco é ainda mais barato que o lombo. Na minha família, a gente sempre prepara essa receita no Natal", garante a apresentadora.

Publicidade

Em um ano tão atípico como 2020, algumas famílias talvez não possam celebrar esta data tão especial juntas por conta da pandemia de coronavírus. A própria Cátia Fonseca vai passar o Natal longe da mãe e dos sogros.

"Vou passar o Natal com o Rô [Rodrigo Riccó, marido de Cátia], o Alex e o André Mantovanni em casa. A gente não vai passar a data com a nossa família porque a minha mãe já tem idade e os pais do Rô também. Então, vamos passar só nós quatro mesmo em casa, já que nós estamos todos os dias juntos no programa. Mas vamos passar o Natal resguardados", disse a apresentadora.

Publicidade

Filé Mignon de Porco e Salpicão não podem faltar na ceia da apresentadora Cátia Fonseca, do 'Melhor da Tarde' - Reprodução

Filé Mignon de Porco

Publicidade

Ingredientes:

1 kg de filé Mignon de porco

5 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 colher de sopa de Sal

1 xíc. de vinho tinto seco ou branco

Tomilho a gosto

Salsa e cebolinha a gosto

Tempero Sírio

Limão com ervas

Publicidade

Modo de preparo:

Em uma assadeira, temperar a carne com sal, cebola, alho picado, tomilho, salsa, cebolinha, limão com ervas, tempero sírio e o vinho. Deixar por mais ou menos duas horas na geladeira marinando. Depois levar para assar a 180ºC por mais ou menos uma hora e quarenta minutos coberto com papel alumínio. Esperar esfriar para fatiar. Depois jogar o que restou do molho por cima e esquentar para servir.

Publicidade

Salpicão

1 xícara de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de cebola

4 Batatas picadas e cozidas em água e sal

1 Maçã verde sem casca picada

1 colher de sopa de maionese

2 colheres de sopa de uvas passa branca e preta

2 colheres de sopa de nozes picadas

4 colheres de sopa de creme de leite ou o suficiente para para juntar os ingredientes

2 colheres de sopa de Salsão com talo e folhas picadas pequenas

Publicidade

Modo de preparo:

Misturar todos os ingredientes e colocar o creme de leite aos poucos até dar liga.