Publicado 20/12/2020 10:29

Stéfani Bays contou que teve a casa assaltada na madrugada deste domingo (20). A finalista de 'A Fazenda 12', que disse não querer amizade com Luiza Ambiel, falou que os bandidos invadiram o local onde ela mora enquanto estava acontecendo um reencontro com família e amigos após deixar o reality show.

"Fomos feitos reféns, mas foi só um susto. Eles estavam armados, colocaram arma na nossa cabeça e tudo mais. Fizeram uns comentários absurdos, mas fiquem tranquilos. Está tudo bem, tudo sob controle", contou Stéfani.

A ex-participante de "De Férias com o Ex" disse que os assaltantes levaram apenas bem materiais. Ela está sem celular e usou o telefone da assessora para poder gravar esse aviso. Stéfani também tranquilizou os fãs e falou que saiu de casa, pois estava com medo de continuar no endereço invadido.