Carlinhos Maia realiza mais uma edição do 'Natal da Vila' Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 10:30

Rio - Poucos dias antes do Natal, o influenciador digital Carlinhos Maia realizou mais uma edição do “Natal da Vila”, evento promovido para a população da famosa Vila Primavera, em Penedo, cidade do interior de Alagoas. Este ano, a celebração contou com a presença de personalidades da internet, como youtubers, tiktokers e outros influenciadores. O evento aconteceu no sábado, em um espaço aberto, respeitando as medidas de segurança contra a Covid-19, incluindo a testagem da população.



“Eu estou muito feliz por essa realização. A Vila é o lugar de onde eu vim e é muito importante para mim. No ano passado, eu não fiz nada para eles. E esse ano vai ser uma coisa do tamanho que eles merecem. Eu quero levantar novamente o meu povo”, comentou Carlinhos, o idealizador da festa.



O comunicador ressaltou ainda a importância do evento: “Esse Natal para mim é algo muito especial. Ano passado aconteceram muitas coisas ruins em minha vida, que me fizeram crescer, graças a Deus. Por isso, é muito mais que uma festa. Está sendo a festa mais bonita que eu já fiz”, completou.