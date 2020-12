Tony Ramos Rprodução/Globo

Publicado 21/12/2020 12:16 | Atualizado 21/12/2020 12:16

São Paulo - Em homenagem a Nicette Bruno, Tony Ramos participou do "Encontro" na manhã desta segunda-feira. Ele falou sobre a colega de profissão e amiga, que morreu no último domingo, vítima de complicações da Covid-19 . O ator se emocionou e relembrou um pouco do legado da artista.

Para Tony Ramos, uma das principais característica do trabalho de Nicette era a versatilidade. Ele disse que a atriz conseguia transitar entre os mais diferentes papéis e brilhava em todos eles. O ator também relembrou o legado da artista para o teatro.

Além do trabalho, o ator também comentou conversas que tinha com Nicette e com Paulo Goulart, com quem a atriz foi casada por anos. Tony falou que debatia muito com o casal de atores assuntos ligados à espiritualidade e à humanidade. "A perda da Nicette é difícil, ela era uma mulher de muita fé, de muita esperança. Lamentavelmente esse vírus fez isso com a nossa querida Nicette", disse o ator.