Gkay Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 09:19 | Atualizado 01/01/2021 09:22

Rio - Linda, loira e no México, né? Apesar do coração partido, Gkay mostrou que está com tudo em cima. Na virada, a humorista postou uma imagem em que recria a famosa foto de Kim Kardashian, estourando um espumante e com uma taça apoiada no bumbum.

Na legenda, Gkay aproveitou para desejar feliz ano novo aos seus seguidores.