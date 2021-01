Bruno Henrique compartilha ensaio de Ano Novo com a família Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 13:47 | Atualizado 01/01/2021 13:49

Rio - O Rei dos Clássicos também ama. Atacante do Flamengo, Bruno Henrique compartilhou, na manhã desta sexta-feira, um ensaio fofo ao lado da esposa e do filho. Todo de branco, o jogador segurava o filho no colo ao lado de um ursinho polar de pelúcia.

"Nossa família deseja um feliz ano novo a todos! Que seja um ano de cura, renovação, alegrias e muitas benções! Bem vindo 2021!", escreveu.