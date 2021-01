Vitória Strada e Marcella Rica reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 16:31 | Atualizado 01/01/2021 16:39

Rio - O Réveillon de Marcella Rica e Vitória Strada foi bem marcante. As duas, que estão na Bahia, ficaram noivas na virada do ano. O pedido contou até com um letreiro de led com a frase: "casa comigo?".

O momento foi compartilhado pelas atrizes no Instagram, nesta sexta-feira. "2021 começou bem, bem lindo! Te amo, Vitória Strada", escreveu Marcella na rede social.

Vitória também compartilhou a novidade com seus fãs: "Tô noiva".