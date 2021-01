Junno, Xuxa, Sasha e João reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 19:05

Rio - Xuxa celebrou a chegada de 2021 em família. A apresentadora curtiu a virada do ano em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, acompanhada do namorado, Junno Andrade, da filha, Sasha, e do genro, João Figueiredo.

fotogaleria

Publicidade

Para a ocasião, a loira escolheu um shortinho e uma camiseta branca. Já Sasha, optou por um vestido longo da mesma cor.

Os cliques foram compartilhados por João no Instagram, nesta sexta-feira.