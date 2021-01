Marina Ruy Barbosa Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 11:16 | Atualizado 02/01/2021 14:30

Rio - Marina Ruy Barbosa aproveitou o look de ano novo e fez um ensaio de fotos bem conceitual para seus seguidores. No Instagram, a atriz divulgou o resultado, mas apesar do vestido branco impecável, o que chamou a atenção foram as poses escolhidas para as fotos.

E não deu outra! Pouco tempo após ser postado, o ensaio já tinha virado meme. Em suas próprias contas, os seguidores repetiram as poses de Marina e debochadamente com o clássico “expectativa x realidade”.

Até Marina gostou da brincadeira. Nos stories, a atriz tem repostado os seguidores que entraram na corrente.

