Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 12:37

Rio - Em Nova York, Anitta mostrou seu look de ano novo através do Instagram, neste sábado. A Poderosa usou um pijama rosa de ursinhos da grife Moschino. As fotos foram feitas após ela se apresentar na Times Square.

fotogaleria

Publicidade

"Eu não sabia que estava indo para o melhor Ano Novo da minha vida", escreveu ela na legenda.

No Instagram Stories, Anitta ainda contou que foi reconhecida por uma estadunidense no hotel. Mas que a moça só lembrou que a conhecia após ouvir a música 'Me Gusta'.

Publicidade

"A gente estava ouvindo música, porque a gente já estava loucasso. Aí ela falou: 'Ai, desculpa não conhecer, qual é o seu nome? Você canta o que?' Aí eu falei. Ela falou: 'Poxa, bota a sua música, não vamos ficar ouvindo música dos outros não'. Botei 'Me Gusta'. Quando a música começou, ela falou: 'Eu conheço essa música! É você que canta essa música? Meu Deus, eu amo'. Ela começou a gritar", contou.