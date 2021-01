Talita Younan e o marido João Gomes Reprodução/Instagram

Rio - Com um barrigão enorme, Talita Younan compartilhou cliques ao lado do marido João Gomez, filho da atriz e ex-Secretária da Cultura Regina Duarte.

O casal, que espera Isabel, sua primeira filha, posou em clima romântico nas festas de fim de ano. “A família que Deus me deu. Sou maluca por vocês”, escreveu.

Com nove meses de gestação, Talita - que está no ar como a K1 de ‘Malhação’ - foi aos stories do Instagram avisar que ainda não deu a luz à filha. “É maravilhoso que eu não posso sumir meia hora e vocês já falam: ‘Talita foi para a maternidade’”, brincou.