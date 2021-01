Duda Reis Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 15:01

Rio - Ex do cantor Nego do Borel, a atriz Duda Reis postou uma foto de biquíni neste sábado e deixou seus seguidores intrigados com a legenda. No texto em inglês, a jovem fala sobre aprender a parar de se desculpar por seu lado selvagem.

Confira a tradução da legenda completa.

Publicidade

“Em alguns dias, eu sou mais lobo do que mulher. E eu continuo aprendendo a parar de me desculpe pelo meu lado selvagem”, escreveu.

A frase original é Nikita Gill, poetisa e escritora nascida no Reino Unido.