Sasha Meneghel com a família Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 15:06

Rio - Sasha Meneghel resolveu abrir o seu álbum de fotos do réveillon e compartilharam com seus seguidores. Nos sete cliques postados em sua conta no Instagram, a jovem mostrou momentos de sua intimidade com o namorado João Figueiredo, com a mãe Xuxa e o padrasto Junno Andrade.

Nos stories, Sasha comemorou o clima da virada em família. “Só amor”, escreveu.