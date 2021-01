Justin Bieber Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 16:08 | Atualizado 02/01/2021 16:09

Rio - O cantor canadense Justin Bieber postou um vídeo inusitado que mostra os bastidores do seu último clipe, ‘Anyone’. Na filmagem, Bieber aparece apenas de cueca enquanto uma equipe trabalha para cobrir com maquiagem todas as suas tatuagens.



No final do vídeo, o cantor se aproxima das câmeras e mostra detalhes do resultado impressionante para os fãs e seguidores.

Assista: