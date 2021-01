Monique Alfradique Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 09:58

Rio - Monique Alfradique tem aproveitado bem o período de férias. Longe da TV desde a final da última temporada do ‘Mestre do Sabor’, a apresentadora tem brindado os fãs com cliques sensuais de sua viagem em Trancoso, na Bahia.

Na postagem mais recente, Monique aparece bronzeada e apenas de biquíni e óculos escuros.