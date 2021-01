Pocah Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 10:22

Rio - Ela pode não ser ‘Toda Sua’, mas Pocah não deixou de ‘Jogar pra Tropa’ detalhes de seu look vermelho usado no ‘Caldeirão do Huck’.

No Instagram, a cantora postou uma sequência de fotos mostrando o decotão do figurino todo vermelho. Atualmente, Pocah namora Ronan Souza, que já se relacionou com outra funkeira: a cantora Anitta. Mas o relacionamento entre ele e a poderosa chegou ao fim em 2019.

