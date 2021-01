Elenco principal de ‘Malhação - Viva a Diferença’ Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 10:38

Rio - Reprisando na Globo, ‘Malhação - Viva a Diferença’ fez tanto sucesso que ganhou um spin off exclusivo no GloboPlay. Em ‘As Five’, o público pode acompanhar o que aconteceu com o grupo das cinco melhores amigas na fase adulta.

E, enquanto a série bomba no streaming, Gabriela Medvedovski, que interpreta a Keyla postou uma sequência de dez fotos que mostram os bastidores da série. Com bom humor, a atriz fez uma legenda criativa para cada uma das imagens.