Gkay Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 10:50

Rio - E mais uma vez, Gkay mostra que não poderia estar curtindo mais a solteirice. Após o relacionamento com o youtuber Rezende chegar ao fim, a humorista viajou para o México para o Réveillon e segue curtindo suas férias.

Nos últimos cliques postados no Instagram, Gkay aparece de biquíni e dando aquela empinada no bumbum durante um passeio de lancha. Nos comentários, os amigos e seguidores babaram no corpão da influenciadora digital. “Gostosaaaaaaa”, escreveu Sabrina Sato.