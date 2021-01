Vivian Amorim Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 11:15

Rio - “Ela faz o conceito dela”, disse Vivian Amorim ao postar uma foto de biquíni no Instagram. De bruços, a ex-BBB posou deitada na areia da praia de Cartagena das Índias.

Apresentadora do GShow, Vivian está de férias na Colômbia com o namorado, o publicitário Leo Hirschmann. Os dois passaram o Réveillon no país e a influenciadora digital tem compartilhado detalhes da viagem com seus seguidores.