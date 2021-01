Deborah Secco Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 11:24

Rio - Após causar com seu look de revéillon, Deborah Secco surpreendeu seus seguidores mais uma vez. Em clique postado Instagram, a atriz aparece completamente nua. Como acessório, apenas um chapéu de palha com o qual cobre os seios.

Na legenda, Deborah, que é casada com o também ator Hugo Moura, escreveu: “leve”.