Publicado 03/01/2021 11:36

Rio - A mais nova noivinha do pedaço, Vitória Strada, fez a temperatura subir com o clique pra lá de sensual. No Instagram, a atriz, que é uma das protagonistas de ‘Salve-se Quem Puder’, postou uma foto com uma maiô vermelho super decotado e ultra cavado.

Com o clique, a futura esposa de Marcella Rica deixou o corpão escultural à mostra. Na legenda da foto, Vitória falou sobre o clima. “Modo bronze ativado”, escreveu.

Vitória e Marcella anunciaram, na última sexta-feira, que decidiram se casar na noite de réveillon. As duas passam férias na Bahia.