Anitta e Daniella Grace Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 11:42

Rio - Após fazer show na Times Square, em Nova York, na virada do ano, Anitta continua curtindo suas férias pelos EUA. Poucos dias após a grande apresenta, a funkeira já está no estado do Colorado.

Ao lado da modelo Daniella Grace, a cantora postou fotos no Instagram mostrando seu look de inverno. Na legenda, a cantora publicou apenas um desenho de um floco de neve, em referência ao inverno no hemisfério norte.