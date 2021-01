Joelma reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 12:53

Rio - Joelma fez uma revelação surpreendente no 'Altas Horas', da Globo, no último sábado. A cantora contou que está sem beijar na boca há três anos após uma 'brincadeira' de Serginho Groisman com a plateia virtual.

"Vou procurar na plateia, aqui. Tem alguém que não beija há um mês? Ah, tem: uma, duas, três. Há dois meses, tem? Há três meses?", continuou o apresentador. Na 'plateia virtual', uma jovem confessou: "Há um ano".

Em seguida, Joelma destacou: "Gente, eu sou o recorde aqui? Estou há quase três anos".