Por O Dia

Rio - Bruna Marquezine deixou seus seguidores de queixo caído ao publicar uma série de fotos no Instagram, na noite de sábado. Com uma blusa de estampa de zebra e a parte debaixo do biquíni preta, ela arrasou no carão e nas poses.

Vários famosas elogiaram a atriz. "Tá tão linda", escreveu Xuxa Meneghel. "Muito linda", comentou Sabrina Sato. Os anônimos também não pouparam comentários exaltando Bruna.