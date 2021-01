Lorena Vieira e Rennan da Penha Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 13:48 | Atualizado 03/01/2021 13:54

Rio - Após Lorena Vieira anunciar o término de seu relacionamento com Rennan da Penha, neste domingo, o DJ se pronunciou sobre a separação através do Twitter. Ele diz que tem sido até ameaçado de morte depois do ocorrido.

"Tenho que ser ameaçado de morte por terminar uma relação? Que mundo é esse que estamos vivendo? As pessoas nem sabe o motivo do término e estão mais preocupadas em me atacar sem saber o que aconteceu do que ajudar.. Prejudicados aqui somos ela e eu e ninguém entende isso", começou ele.

Na mesma rede social, ele continuou: "Ambos estão saindo perdendo e eu não estou feliz com isso.. Por favor, respeitem o meu momento e se não forem ajudar por favor não faça ficar pior do que já está".