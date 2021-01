Virginia Fonseca e Zé Felipe Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 13:55

Rio - Os 15,3 milhões de seguidores de Virginia Fonseca foram brindados com uma foto romântica da influenciadora digital e o noivo, o cantor sertanejo Zé Felipe.

Na piscina, os dois se abraçavam e sorriam enquanto se olhavam. O casal passa férias em uma fazenda em Goiás.

Publicidade

Grávida, Virgina espera a primeira filha do casal, Maria Alice. A bebê, que ainda nem nasceu, tem já tem uma conta no Instagram com 1,5 milhões de seguidores.