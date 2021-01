João Bosco e Monique reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 14:55

Rio - João Bosco, da dupla com Vinícius, está noivo! O cantor pediu a namorada, Monique Moura, em casamento em uma rodovia e mostrou o momento no Instagram, no último sábado.

"Ela disse sim! Te amo, meu amor", escreveu ele na legenda do vídeo.

Monique também falou sobre o pedido em sua rede social. "No meio da BR, com o dia amanhecendo, depois do aniversário do João Bosco e Vinícius ao som de 'Os Barões da Pisadinha'... Eu quase não acredito", confessou ela.

