Fernanda Lima e Rodrigo reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 17:39 | Atualizado 03/01/2021 17:40

Rio - Fernanda Lima mostrou alguns momentos fofos com seus familiares no Instagram, neste domingo. A apresentadora surgiu recebendo um carinho do marido, Rodrigo Hilbert, apareceu em uma selfie com o apresentador e a filha, Maria e também divulgou uma foto toda sorridente com um de seus gêmeos, João e Francisco.

fotogaleria

Publicidade

"Chamegando", escreveu ela na legenda.