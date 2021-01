Simone reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 17:48

Rio - Grávida de sete meses, Simone, da dupla com Simaria, publicou uma foto e alguns vídeos mostrando o barrigão no Instagram Stories, no último sábado.

"O bucho está aqui, saindo pela goela, Deus é mais. O que eu faço com um bucho desse tamanho, gente? Maior que a pessoinha. Estou usando um monte de creme, óleo para ver se não dá estria, porque pensa que eu tive estria na gravidez do Henry, muito", brincou ela na publicação.

A sertaneja ainda falou sobre seu desejo de amamentar a filha, Zaya, para os fãs. É que a cantora não conseguiu dar o peito para o filho, Henry, de seis anos. "É bom para a saúde dela, né? Se bem que Henry não mamou e graças a Deus é um tourinho forte. Mas queria muito. Neném fica saudável e eu emagreço", destacou.