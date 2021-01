Thiaguinho e Bruninho agradecem Fernanda Souza por torta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 19:00

Rio - Fernanda Souza salvou a ceia do ex-marido, Thiaguinho e de Bruno Rezende, o Bruninho do vôlei, sem querer. É que ela mandou uma torta congelada de frango para o cantor e ele decidiu assá-la no Réveillon.

No Instagram, Thiaguinho brincou: "Valeu, Fernanda! Salvou 'noixxx'", escreveu ele.

Fernanda se surpreendeu com a declaração e brincou. "Estou te salvando desde 2011 (risos). Mas era só um mimo, não sabia que ia virar o prato principal".