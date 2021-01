Padre Fábio de Melo Divulgação

Por iG

Publicado 04/01/2021 08:15 | Atualizado 04/01/2021 08:19

São Paulo - O padre Fábio de Melo virou alvo de críticas nas redes sociais após demonstrar solidariedade ao arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa, de Belém, no Pará, que foi acusado de abuso sexual por quatro ex-seminaristas.

"Dom Alberto já me amparou muitas vezes. Eu gostaria que as minhas orações e o meu carinho fizessem o mesmo por ele neste momento", disse o religioso em vídeo reproduzido durante o "Fantástico", da Globo, neste domingo. Segundo o programa dominical, o caso está sendo investigado pelo Ministério Público do Pará e pelo Vaticano.

A repercussão do apoio de padre Fábio ao arcebispo foi bastante negativa nas redes sociais.

Padre Fábio de Melo apoiando Dom Alberto Taveira #Fantastico pic.twitter.com/EBOXLqeyce — larissinha de merda (@maiaraffa_) January 4, 2021

Marcelo Rossi e Fábio de Melo prestando solidariedade a Dom Alberto e em nenhum momento se prestam a ver a dor das vítimas. A Igreja Católica continua fazendo o q sempre fez: acobertar seus assediadores e desamparar crianças e adolescentes vítimas dessa podridão! #Fantastico — Suavemente recolhida... (@suavementereco) January 4, 2021

Os padres Marcelo Rossi e Fabio de Melo saíram em defesa do arcebispo Dom Alberto, acusado de abuso sexual. Nojo. — Nataly Simões (@anatalysimoes) January 4, 2021

Passada que o padre Fábio de Melo defendeu o arcebispo pedófilo, eu inocente como sou, sempre imaginei que ele era um amorzinho e do bem, não se pode confiar em ninguém mesmo #Fantástico — gi (@gistark8) January 4, 2021

Gente chocado com o Padre Fabio de Melo! Primeira decepção de 2021! #Fantastico — João Victor Benjamim (@Joaovbf2) January 4, 2021