Rio - Supla surpreendeu os seguidores ao comentar o que faria se fosse presidente do Brasil. Nos Stories do Instagram, neste domingo, o ator e cantor, de 54 anos de idade, colocou uma caixinha de perguntas para responder as curiosidades dos fãs e não fugiu de temas sensíveis como política e coronavírus.

“Se eu fosse o presidente não estaria causando aglomerações por aí. Eu estaria indo nos hospitais mostrar minha solidariedade para as famílias que estão batalhando contra a morte, contra o coronavírus. Totalmente protegido eu iria. Esse sou eu, eu faria isso. Mas cada um, cada um, né?”, disse ao ser questionado o que acha de Jair Bolsonaro (sem partido), atual presidente do país.

Supla é filho de Marta Suplicy, atual secretária de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, e Eduardo Suplicy, vereador mais votado na última eleição da capital paulista. Focado na música, ele já disse não ter vontade de ingressar no ramo da política.

