Rio - Fiuk aparece ao lado da mãe, Cristina Karthalian, em uma rara foto postada no Instagram por sua irmã Krízia. Eles passaram esse Natal juntos. Na imagem, também é possível ver Tainá Galvão. Os três são frutos do casamento de Cristina e Fábio Jr.

Fiuk se dividiu nas festas de final de ano. O ator passou o Natal com a mãe e o Réveillon na fazenda de Fábio Jr, no interior de São Paulo.

Fábio Jr. e Cristina Karthalian se casaram em 1986. Eles ficaram juntos por quatro anos e tiveram três filhos. Este foi o terceiro casamento do cantor, logo após o fim do enlace com Glória Pires.