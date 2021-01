Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 10:41

Rio - Poderosa, empresária e... esportista? Se Anitta já fazia tudo em 2020, em 2021 ela faz tudo em mais um pouco. No Instagram, a cantora postou um ensaio em que aparece praticando esqui na neve.

De férias nos EUA desde seu show na Times Square, em Nova York, na virada do ano, a funkeira tem dividido alguns dos momentos gelados do inverno no hemisfério norte.