Por O Dia

Publicado 04/01/2021 11:22

Rio - Acalmem-se, não é um remake de ‘Cabocla’, apenas Vanessa Giacomo entrando em contato com a natureza nesse comecinho de ano. De biquíni, a atriz postou uma sequência de fotos em uma cachoeira.

fotogaleria

Na legenda, Vanessa falou sobre benefícios do contato com a natureza. “Renovando as energias”, escreveu.