Publicado 04/01/2021 12:44

Rio - “Segundou” de um jeitinho diferente para Patrícia Poeta. A apresentadora do ‘É de Casa’ estava substituindo Fátima Bernardes no comando do ‘Encontro’, da Globo. E, nesta segunda-feira, com a volta da apresentadora, que se recuperava de uma cirurgia para a retirada de um câncer de mama, a jornalista começou a semana de um jeitinho mais relax.

No Instagram, Patrícia postou de biquíni, na varanda de casa. “Seja você mesmo sempre mudando para melhor”, escreveu, fazendo referência a Fabrício Carpinejar, autor da frase.