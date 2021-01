Pedro Cardoso Reprodução / TV Cultura

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 12:46 | Atualizado 04/01/2021 13:41

Rio - O ator Pedro Cardoso, famoso por interpretar o Agustinho na ‘Grande Família’, fez um longo texto postado nas redes sociais em que critica, dentre outros temas, o posicionamento de Neymar em relação à pandemia.

Na mensagem, o ator foi enfático na responsabilidade do jogador, considerado um ídolo no país. “A arrogância com que ele promoveu uma festa irresponsavelmente assassina é a mesma de milhões que andam fazendo o mesmo. O dinheiro que o possibilita promover tal festim diabólico atesta a injustiça de um mundo dominado pela publicidade sem ética”, escreveu, completando: “Neymar é apenas uma marionete dos poderosos do futebol”.