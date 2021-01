Fernando Zor e Maiara Reprodução

Publicado 04/01/2021 14:01 | Atualizado 04/01/2021 14:09

Rio - O casal ioiô do mundo da música fez a temperatura subir mais uma vez. Agora, em um clique postado em uma lancha, Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, aparece dando uma apertadinha no bumbum de Maiara, da dupla com Maraisa.

Bem humorada, a cantora brincou sobre a atitude do namorado na legenda. “Passou uma onda e ele me segurou”, escreveu.



Maiara e Fernando passaram Réveillon juntos em Balneário Camboriú.