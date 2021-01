Por O Dia

Publicado 04/01/2021 15:36

Rio - Paolla Oliveira está relaxando nesse começo de ano. No Instagram, a atriz postou uma sequência de fotos de biquíni enquanto curtia um solzinho no quintal de casa.

Sempre com o corpão em dia, Paolla curte as férias de um jeito mais intimista. Mas isso não é motivo para os fãs ficarem com saudades: a atriz está no ar com a reprise de ‘A Força do Querer’, na faixa das 21h, na Globo.