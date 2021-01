Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 16:40

Rio - O aniversário de Manu Gavassi, de 28 anos, está sendo em grande estilo. A cantora está passeando de iate com Bruna Marquezine, Thelma Assis e Rafa Kalimann, em Angra dos Reis. Nas imagens publicadas no Instagram, todas elas exibiram muita beleza e boa forma.

fotogaleria

Publicidade

Manu começou o dia com muitas surpresas. Thelma fez um livro para a amiga com fotos delas e um texto emocionante. Em seguida, Rafa surpreendeu a cantora com um avião que sobrevoou a ilha com uma faixa parabenizando ela.



Todas elas estão hospedadas em uma ilha privativa, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.