Anitta reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 18:07

Rio - De férias nos Estados Unidos, Anitta tem compartilhado alguns momentos no país em seu Instagram. Nesta segunda-feira, a Poderosa posou toda estilosa com seu look de frio, que era pretinho, mas nada básico. Ela usou meia calça, short, blusa, bota, um casaco bem quentinho e até chapéu.

Os internautas, claro, elogiaram a beleza da cantora. "Uma bonequinha de porcelana", "Linda" e "Perfeita foram alguns deles.