Rio - Férias, praia e um mozão do lado... Agatha Moreira e Rodrigo Simas parecem não ter muito do que reclamar. De férias em Fernando de Noronha, onde passaram o réveillon, o casal tem compartilhado diversos momentos da rotina com os seguidores.

Agora foi a vez de Rodrigo mostrar o finzinho de tarde ao lado da amada. Deitado ao lado da amada, o ator postou uma foto em que aprecia o pôr do sol.