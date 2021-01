Ludmilla Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 10:06 | Atualizado 05/01/2021 10:18

Rio - Com o hit "Rainha da Favela" bombando e prestes a estrear como técnica no ‘The Voice +’, Ludmilla surpreendeu seus seguidores com uma foto sensual.

Completamente nua, a funkeira posou para uma campanha publicitária de uma marca de óculos. Nos comentários, não faltaram elogios à cantora.

Thiaguinho foi um dos que deixou um recado positivo para Lud. “Já falei hoje que você é muito Phoda???”, escreveu o pagodeiro.