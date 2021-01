Duda Reis Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 10:37

Rio - Duda Reis está no olho do furacão mais uma vez. Mesmo após terminar seu relacionamento com Nego do Borel, a atriz continua revivendo os dramas da relação com o cantor.

Em meio a rumores de que os dois passaram por uma separação traumática, a atriz postou no Instagram um vídeo em que aparece aprendendo a lutar.

Nos stories, Duda contou que seu professor é como um pai para ela e que já treina com ele há anos.