Publicado 05/01/2021 10:46 | Atualizado 05/01/2021 10:48

Rio - Juliana Paes tá com tudo em cima e não esconde isso de ninguém. Nas últimas semanas, a atriz tem compartilhado fotos de biquíni e dessa vez não foi diferente.

Com um look preto e uma flor no cabelo, Ju posou toda sorridente para a foto. Na legenda, a atriz brincou com um famoso bordão de Silvio Santos, adaptando para seu status atual.

“Ritmo! É ritmo de ferias... ma ôi!!! Hahahahaha”, escreveu a atriz.