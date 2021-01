Chico César Divulgação

Publicado 05/01/2021 11:16 | Atualizado 05/01/2021 11:16

Rio - O cantor Chico César, nesta semana, recebeu um elogio de uma fã nas redes sociais, mas com um pedido que não lhe agradou nem um pouco. Ela queria que o cantor, conhecido por emitir suas opiniões políticas e sociais, "evitasse as canções de cunho político-ideológico".

"Safra recorde em 2020. Parabéns, Chico César. Ótimas músicas. Carinhosamente te pediria para evitar as de cunho político-ideológico. Tu és muito maior que eles todos. Tu não deves nada a eles. Eles que te devem. Tuas mãos são limpas. Não as coloque no fogo por nenhum deles", escreveu a internauta.

Em seguida, o artista emitiu uma resposta inspirada, que viralizou nas redes sociais. “Por favor, todas as minhas canções são de cunho político-ideológico! Não me peça um absurdo desse, não me peça para silenciar, não me peça pra morrer calado. Não é por ‘eles’. É por mim, meu espírito pede isso. E está no comando. Respeite ou saia. Não veja, não escute. Não tente controlar o vento. Não pense que a fúria da luta contra as opressões pode ser controlada. Eu sou parte dessa fúria. Não sou seu entretenimento, sou o fio da espada da história feito música no pescoço dos fascistas. E dos neutros. Não conte comigo para niná-lo. Não vim botar você pra dormir, aqui estou para acordar os dormentes”, finalizou Chico.