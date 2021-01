Grávida, Simone virou sensação no YouTube Divulgação

Publicado 05/01/2021 13:30 | Atualizado 05/01/2021 13:42

São Paulo - Após sete meses produzindo conteúdo para seu canal no YouTube, Simone, da dupla com Simaria, ultrapassou a margem de 110 milhões de views em seus vídeos. Além disso, a sertaneja, que soma 2.8 milhões de inscritos, se destaca por conquistar o prêmio de "Melhor Youtuber" de 2020.

Conhecida por integrar a dupla sertaneja com a irmã, Simaria, a cantora posta conteúdos no canal que mostram sua rotina, com a família e amigos, de forma humorada.

Ao falar sobre os marcos que alcançou em tão pouco tempo, ela não pestaneja. "Estou muito feliz com o resultado do meu canal. Estamos em um momento que é bom sorrir das coisas mais simples do nosso dia a dia. Vejo que o público está gostando e isso só me impulsiona ainda mais a criar formas de chegar até os meu fãs, neste período longe dos palcos".

A gestação

Grávida de 32 semanas, a cantora surpreendeu recentemente seus seguidores ao, a partir de uma fotografia 3D, mostrar o rosto de sua bebê.

No feed de comentários do Instagram, os internautas foram só elogios para a filha de Simone. “Como ela é linda!”, comentou um. “O rostinho da Zaya! Que fofura!”, disse outro.

Além de Zaya, que está por vir, Simone tem outro filho, Henry, também fruto da relação com o produtor de conteúdo Kaká Diniz.