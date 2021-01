Faustão ainda vai continuar na TV durante muito tempo Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 14:32 | Atualizado 05/01/2021 14:58

Rio - De acordo com a coluna do jornalista Erlan Bastos, do Uol, o apresentador Faustão está internado na UTI do hospital Albert Einstein em São Paulo.

fotogaleria

Publicidade

A Comunicação da Globo, no entanto, negou a informação ao DIA. "Não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital, por conta de retenção de líquidos".

De acordo com o colunista, há a possibilidade de que seja por covid-19. “Não conseguimos ainda saber o motivo da internação, mas a suspeita é que seja devido a complicações de COVID-19 já que os programas de Dezembro/Janeiro já estão pré-gravado ou sendo simplesmente boa parte dele um compilado de reprise”, escreveram.