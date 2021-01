Mayra Cardi está com covid-19 Reprodução Internet

São Paulo - A ex-BBB Mayra Cardi contou, na noite de terça-feira, que foi diagnosticada com o novo coronavírus (Sars-coV-2). A influenciadora passou a virada de ano sozinha e assim que voltou fez o teste de Covid-19. Além disso, ela revelou que faz parte do grupo de risco por ter bronquite asmática.

"Eu não estava sentindo nada, estava ótima. Assim que o resultado saiu tudo apareceu. Uma dor no olho que ele falta sair para fora, uma dor de cabeça que parece que vou morrer, [...] parece 'bateção' de panela, dor nas pernas e na lombar, voz [rouca], tosse. Resumindo: Tô ruim e eu sou do grupo de risco", disse.

"Vamos olhar pelo lado positivo, tudo tem um lado positivo, por incrível que pareça. Eu estou começando o ano com covid e fiquei um ano inteiro, cara, e não peguei covid, não fiz festa, não fiz nada. De repente, eu vou me conectar comigo mesma para me livrar de um problema emocional, de um grande peso de todos esses anos e aí vem esse recado. [...] Eu tinha que passar por isso", continuou.

Mesmo com falta de ar, Mayra Cardi ainda mandou uma mensagem de otimismo para seus seguidores. "Feliz 2021 para todos nós, que a gente aprenda a focar no positivo de tudo, todas as histórias tem um lado positivo".